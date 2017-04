Oustefest Westfália acontece no dia 15 de abril

Com o objetivo de celebrar a Páscoa, a Administração Municipal promove, no dia 15 de abril, a Oustefest Westfália (Festa de Páscoa). O evento acontece das 16 às 22 horas, no pátio da Prefeitura Municipal. Não haverá cobrança de ingresso.

A programação de Páscoa iniciará às 16 horas, com brinquedos infláveis, pintura facial e temática. Depois, às 19h, serão realizadas apresentações dos Grupos de Danças Vergissmeinnicht e Westfälische Tanzgruppe. A partir das 20h haverá a chegada do Coelho da Páscoa, Caça ao Ninho e Fogueira. Na oportunidade, a comunidade também poderá conhecer a decoração de Páscoa, produzida pelo Grupo Voluntárias Amigas e instalada com auxílio de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Interior. Haverá presença de ervateira. O evento é aberto para toda a comunidade.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Westfália