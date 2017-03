Pagamento à vista do IPTU supera R$ 4,1 milhões

O Governo de Estrela fechou o primeiro balanço relacionado ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2017, que tinha a sexta-feira, dia 10, como último prazo para aqueles contribuintes que buscavam o desconto máximo de até 14%.

De acordo com levantamento da Secretaria da Fazenda, 65,34% efetuaram o pagamento em cota única. Ao todo, considerando os valores também já parcelados, entraram nos cofres da prefeitura mais de R$ 4,2 milhões dos R$ 6,1 milhões esperados com a arrecadação do principal imposto municipal. O vencimento da taxa de coleta de lixo também ocorreu no dia 10.

Dos 12.658 carnês, 8.271 já foram pagos. Já do montante de R$ 4,2 milhões arrecadados, R$ 4,192 milhões se referem ao pagamento à vista e pouco mais de R$ 72 mil aos primeiros valores parcelados. Para o secretário da Fazenda, Henrique Lagemann, os valores podem ser considerados muito bons. “Mantivemos os números de anos anteriores, o que já é significante pelo momento que a economia como um todo passa, e também pela época do ano, na qual os contribuintes têm muitos outros compromissos. Ficamos mais uma vez acima do índice de outros municípios e isso mostra como as pessoas aqui tomaram este modelo como preferencial e em como valorizam um bom desconto.”

Novo prazo

Agora já está correndo o segundo prazo, este com menores abatimentos: 3% para aqueles que quitarem o imposto até 7 de abril, mais 7% se estiverem em dia com as obrigações de 2016, o que pode totalizar até 10%. A prazo o pagamento pode ser feito em até 10 parcelas, a partir de março, desde que o valor não seja inferior a R$ 30. As mesmas determinações são válidas para o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Fixo e para a Taxa de Fiscalização ou Vistoria. O parcelamento, neste caso, é de até três vezes, com prestações não inferiores a R$ 30.

As guias podem ser obtidas no Centro de Atendimento da Secretaria da Fazenda, localizado na Rua 13 de Maio, 360, ou no site www.estrela.rs.gov.br. As que forem retiradas no Centro de Atendimento terão um custo de emissão de R$ 1,77. Para imprimir as guias através do site do município é preciso o número do cadastro do imóvel. Quem não tiver esta informação pode solicitá-la pelo e-mail arrecadação@estrela.rs.gov.br ou pelo telefone (51) 3981-1006.

Texto: Ascom Estrela