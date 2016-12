Pagamento à vista do IPTU tem desconto de até 14% em Estrela

A partir do dia 5 de janeiro estarão à disposição dos contribuintes as guias para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Estrela, que podem ser retiradas no Setor de Arrecadação – localizado na Rua 13 de Maio – ou no site www.estrela.rs.gov.br, no ícone Estrela 24h. Este ano o imposto teve uma correção de 7,38%. Por outro lado, para pagamento à vista o desconto pode chegar a 14%. Até o dia 10 de março quem quitar o IPTU terá desconto de 7% e até 7 de abril, de 3%. Os contribuintes que estiverem em dia com seus débitos até 31 de dezembro de 2016 farão jus a um abatimento de mais 7%.

À prazo o pagamento do IPTU poderá ser feito em até 12 parcelas, desde que o valor não seja inferior a R$ 30,00. As mesmas determinações são válidas para o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –Fixo e para a Taxa de Fiscalização ou Vistoria. O parcelamento, neste caso, é de até três vezes, com prestações não inferiores a R$ 30,00. Já o vencimento da taxa de coleta de lixo será em 10 de março de 2017.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Estrela