Pagamento do milho Troca-Troca até o fim deste mês

Os produtores rurais de Cruzeiro do Sul podem realizar o pagamento das sacas do milho Troca-Troca, Safra e Safrinha, retiradas em 2016, até o fim deste mês. Conforme o coordenador da Secretaria de Agricultura, Gerson Kolling, o valor é de R$ 50,40 por saca. Ao todo, foram distribuídas 1.890 sacas do grão, beneficiando em torno de 600 produtores. “Foram 1.390 sacos no Safra e 500 no Safrinha”, diz Kolling. Lembrando que o valor da unidade é de R$ 100,80. A metade do valor é pago pelo município, o que representará um investimento de R$ 95,2 mil.

Para fazer o pagamento, o beneficiário deve passar na Secretaria e realizar a retirada do boleto, o qual deve ser pago em algum agente bancário. Quem não realizar o pagamento dentro do prazo, perde o rebate de 50%, tem um acréscimo de 10% no valor, e ainda o acréscimo de 1% de juro por mês de atraso. Além disso, se ficar inadimplente, fica fora dos programas oferecidos pela Prefeitura.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul