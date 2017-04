A Secretaria da Agricultura informa que os boletos para o pagamento do milho troca-troca devem ser retirados no Centro Administrativo até esta sexta-feira, dia 28 de abril. O produtor tem direito ao subsídio de parte do valor da saca de semente, caso esteja em dia com a Secretaria Municipal da Fazenda e faça o pagamento dentro do prazo estipulado. Nessa safra (2016/2017) foram entregues 1.346 sacas de diversas variedades.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul