Por volta das 10h30min, do domingo (25), a Brigada Militar de Lajeado foi acionada para atender a uma ocorrência no bairro Conventos, em Lajeado. No local, um pai de 29 anos, matou a sua filha, de três anos, e depois se suicidou. O corpo da menina foi encontrado no banheiro da residência, enquanto Marciano Brawers, foi encontrado enforcado na área de serviço. Brawers havia se separado da sua companheira há algumas semanas e não aceitava o final do relacionamento.

