Paixão de Cristo de Imigrante será realizada neste final de semana

A 12ª edição da Paixão de Cristo de Imigrante será nesta sexta-feira e neste sábado, dias 07 e 08 de abril, em frente ao Convento Franciscano São Boaventura, no bairro Daltro Filho. A entrada é gratuita. Na sexta-feira, a abertura do evento será feita pela Orquestra Jovem de Imigrante, às 19h15min, e no sábado pela Orquestra Municipal de Imigrante. A encenação da Paixão de Cristo iniciará às 20 horas, e conta com a participação de cerca de cem atores locais, sob a direção de Marcelo Brentano.

A estrutura contará com arquibancada, banheiros químicos, praça de alimentação onde haverá venda de espetinhos, pipocas, churros, crepes e bebidas. A ervateira Valério estará distribuindo erva e água quente para chimarrão. Para que o público possa melhor se acomodar, sugere-se que tragam cadeiras.

O evento conta com o apoio dos Bombeiros Voluntários da Imicol, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual, e ambulância e a equipe da Saúde de Imigrante. Neste ano, os alunos da AIEL estarão auxiliando os motoristas com relação ao trânsito e os locais para estacionamento. No sábado estará disponível o estacionamento da empresa Gota Limpa para ônibus e vans.

A 12ª Paixão de Cristo de Imigrante é uma realização da Associação Cultural de Imigrante, com o patrocínio Master do município de Imigrante, patrocínio ouro de Sicredi e patrocínio prata da Cooperativa Languiru.

O espetáculo

Segundo o diretor Marcelo Brentano, o espetáculo deste ano traz um texto novo, com cenas fortes e marcantes. Pode-se destacar a cena da multiplicação dos pães e peixes, e dos milagres. A parte técnica e artística terá novamente a presença do renomado iluminador Fernando Ochoa.

Para Brentano o empenho e a dedicação dos atores e atrizes é o grande diferencial deste emocionante espetáculo. “O grupo de artistas que atua na Paixão de Cristo vem tendo um crescimentos artístico cultural a cada ano que passa. Hoje posso com certeza dizer que os atores locais são atores profissionais por realmente buscarem aprendizado e se dedicarem”, ressalta ele.

Alex Weirich participa da encenação há dez anos pelo amor ao teatro e por ser fascinado por dar vida a um personagem. Ele já interpretou Demônio, Consciência de Judas, Judas Iscariotes, João Batista, e agora será Caifás.

“Apesar de ser uma personagem com uma personalidade bastante duvidosa, que usa seu poder e influências para continuar mantendo seu prestígio, nem que para isso precise mandar prender, castigar ou até mesmo matar, é muito gratificante fazer Caifás porque com o seu texto é necessário saber manipular, gesticular para convencer o outro a fazer a sua vontade, mesmo se esta pessoa já tem outra opinião”, explica Weirich.

Para convidar o público, o ator chama todos para virem assistir o belo espetáculo, junto a um lindo cenário natural. “Se você gosta de teatro, é uma ótima oportunidade para levar toda a família, inclusive porque a entrada é franca. Ou então preparar sua espiritualidade e fé às vésperas da semana da Páscoa. Venha para Imigrante! Venha para a XII Paixão de Cristo em Imigrante”, convida ele.

Texto: Ascom Imigrante