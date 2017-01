Paixão de Cristo de Muçum realiza campanha para arrecadação de dinheiro

A edição de 2017 da Paixão de Cristo de Muçum, que ocorre no dia 14 de abril, às 20h, na Praça da Matriz, está mobilizando direção, atores, a comunidade local e a região, para angariar recursos financeiros para a realização do espetáculo. De acordo com o diretor, Ranieri Moriggi, para a encenação deste ano, a Associação Muçunense de Artes, promotora do evento, investiu na construção de novos cenários, contratação de empresa profissional de sonorização e iluminação, além de retoques e melhorias nos figurinos.

Em virtude disso, com gastos maiores, em comparação aos anos anteriores, o grupo iniciou uma campanha de arrecadação de dinheiro. “Doe R$ 10 para a Paixão de Cristo”, busca angariar dez reais por pessoa, tanto de Muçum, como de outros municípios, para cobrir os gastos. Conforme Moriggi, até o momento, foram arrecadados recursos para pagamento de 60% dos cenários. “Conquistamos em poucos dias mais da metade do que precisamos para quitar os cenários. Porém, temos gastos maiores com luz e som. Precisamos correr contra o tempo”, disse.

Doações já realizadas

A campanha iniciou na semana passada e conforme Moriggi, as doações chegam de diversos lugares. Além da colaboração da comunidade muçunense, a ajuda chega dos municípios do Vale do Taquari, Região Metropolitana, Serra Gaúcha e de outros estados, o que surpreenderam a equipe. “Aos poucos, vamos conseguindo juntar o dinheiro que falta. Já recebemos doações até de pessoas de Minas Gerais, que nunca assistiram ao espetáculo, mas sabem do nosso esforço para manter essa tradição aqui na cidade”, enfatiza o diretor.

Para facilitar o processo, o grupo disponibilizou um link pela internet para doação on-line (cartão de débito e crédito), além da impressão de boleto bancário, com a opção de escolha de valor. “Fixamos o valor mínimo de R$ 10, porém, as pessoas podem mudar o valor, conforme acharem melhor”. Através do link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/espetaculo-paixao-de-cristo-de-mucum, é possível doar até o dia oito de abril.

Interessados podem entrar em contato com o diretor Ranieri Moriggi ou pelo fone 51 99701-3882 e solicitar número de conta bancária, para depósito ou entregar a sua contribuição com os demais integrantes da direção do evento.

Parcerias já firmadas

A Prefeitura Municipal de Muçum já confirmou a parceria para o evento. Além de repasse financeiro, a administração irá ajudar na parte de infraestrutura. Na próxima semana, a direção do grupo se reúne com a diretoria da Paróquia Nossa Senhora da Purificação para possível apoio.

No mês de março, o comércio local também será visitado pela Associação Muçunense de Artes, em busca de patrocínios. “Todos precisam abraçar a Paixão de Cristo. É um evento já tradicional, onde todos, direção e artistas, trabalham gratuitamente. Fazem por amor. Não podemos deixar o espetáculo morrer. E neste ano, o público irá se surpreender com todos esses investimentos que estamos realizando”, finaliza o diretor.

Texto: Ascom Associação Muçunense de Artes