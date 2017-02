Palestra da CIC Teutônia destaca período de liquidações no comércio

No mês de fevereiro a CIC Teutônia promoveu a palestra “É tempo de liquidar – como turbinar suas vendas fazendo promoções eficazes”. O evento reuniu cerca de 50 pessoas e destacou a liquidação como ação estratégica de faturamento, dicas para não ficar com o estoque parado, a importância do visual merchandising e de vitrines atraentes e vendedoras, planejamento de liquidações e promoções (como potencializar suas vendas em datas comemorativas) e a importância da competência em vendas em liquidações.

A palestra foi ministrada pela consultora empresarial, especialista em marketing de serviços e varejo, Lauren Andara. A formação foi gratuita para as empresas participantes do Liquida Teutônia 2017.

Fonte: Ass. de Imprensa da CIC Teutônia

Foto: Divulgação