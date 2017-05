Parceiros Voluntários promove workshop durante a Suinofest

No dia 10 de junho, durante a Suinofest, a Unidade Parceiros Voluntários Encantado promove o Workshop “Um olhar sobre o futuro: tendências tecnológicas e sociais”.

Neste workshop será falado sobre exponencialidade, revoluções pós-internet e futuro do trabalho e como tudo isso irá impactar nossas empresas, empregos e na maneira como nos relacionamos.

O evento ocorrerá no dia 10 de junho, das 10h às 11h30min no Auditório 3 da Suinofest (Carreta da Agas). as vagas são limitadas. A inscrição poderá ser feita no site da Suinofest.

Texto: Ascom Parceiros Voluntários