Parceria com produtores incrementa economia do município

A parceria do Governo de Estrela com os produtores rurais possibilita uma série de investimentos no meio rural, incrementando a economia do município. Nesta semana o vice-prefeito Valmor Griebeler e o secretário da Agricultura José Adão Braun, acompanhados do assessor da Smag Helmuth Scholz, visitaram alguns produtores, com os quais conferiram os novos empreendimentos.

Em todos eles houve a participação da prefeitura com serviços de terraplenagem e acessos. “É uma parceria importante que mantemos para o incremento da produção e para que os nossos produtores possam acompanhar as novas tecnologias exigidas pelo mercado, tanto interno quanto externo”, destaca o secretário José Adão Braun.

Valmor e Braun visitaram as propriedades de Inácio Berwanger, que está construindo aviário com 1.960 m2 e capacidade para 24,5 mil aves; Roque Berwanger, que também investe em um novo aviário de 1.820 m2, para 32 mil aves; Roseli Inês Sulbach, que está implantando instalação para suínos com 910 m2 e capacidade para 2,4 mil leitões; Hélio Fell, que construiu um pavilhão para gado de leite com 1.700 m2, o qual receberá 87 animais, e ainda a propriedade de Alexandre Silveira, onde estão sendo erguidos dois aviários, que juntos terão capacidade para 90 mil frangos.

Eles estiveram ainda na propriedade de Márcia Kartsch. No local estão sendo construídas duas novas estufas para a produção de morangos. Cada uma possui 3.000 m2 e, junto com a já existente, produzirão 80 toneladas da fruta por ano.

“Hoje Estrela é expoente na produção de suínos, leite e aves e também estamos nos destacando na produção de milho, destinada à silagem para alimentação do gado. Já produzimos 200 mil toneladas ao ano”, ressalta Braun. Em relação aos novos investimentos ele salienta que os aviários, por exemplo, serão todos automatizados, facilitando o manejo e, consequentemente, a qualidade dos animais, atendendo assim as exigências, já que grande para se destina ao mercado externo.

Texto: Ascom Estrela