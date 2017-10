A Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Marques de Souza e a Secretaria de Educação promovem dia 30 de outubro a partir das 19h30min a palestra “500 anos da Reforma Luterana, Jacobina e os Mucker”. A palestra será ministrada pelo pastor Martin Dreher e ocorre no salão da União Centenária, no centro de Marques de Souza. Haverá lançamento do livro: “A Religião de Jacobina” e também encontro de corais.

Texto: Ascom Marques de Souza