Parque Pôr do Sol recebe melhorias e embelezamento

Um dos principais pontos turísticos do município de Bom Retiro do Sul, o Parque Pôr do Sol, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, recebe desde o início deste ano, muitas melhorias e trabalhos de embelezamento.

O local é utilizado pela população para caminhadas, corridas, prática de esportes e local para descanso. Já recebeu desde janeiro, pinturas em geral, britas no pátio, areia nas quadras esportivas e ainda manutenção e restauração na Acadêmia ao ar livre, que inclusive conta com equipamentos para cadeirantes.

Outro ponto que já recebeu atenção especial e, continuará recebendo, é a jardinagem do parque, muitas flores e árvores já foram plantadas, como as mudas de três Marias e mudas de figueira chilena. Na pracinha infantil foram instalado sombrites com flores, que com o tempo ganhará área com sombra para as crianças.

Outro ponto positivo foi a instalação das câmeras de vigilância que aumentaram a segurança dos populares que freqüentam o local. O parque também disponibiliza de água quente para o chimarrão e água gelada. No momento o campo de Futebol Sete passa por melhorias no seu gramado e na tela, a liberação do espaço está programada para o mês de outubro.

Um das próximas etapas que será acrescentada no parque municipal é a plantação de coqueiros nativos e outras árvores para sombra. ‘’Realizamos todas as melhoras no Parque Pôr do Sol pensando no bem estar e na segurança dos bom-retirenses, já fizemos muitas coisas boas e outras ainda virão, tenho certeza que nossa população está aprovando em ver nosso parque revitalizado e florido’’, citou o Secretario de Turismo, Esporte e Lazer, Luiz Eduardo Arce.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul