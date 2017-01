Partilhando Vivências sugere novos projetos de voluntariado

Atualizar as demandas aptas a receber voluntários, existentes nas entidades sociais de Encantado foi o objetivo do encontro Partilhando Vivências, realizado pela ONG Parceiros Voluntários do município.

O encontro ocorreu na sede da Aci-e, no dia 23, e reuniu 15 voluntários cadastrados. Os trabalhos foram coordenados por Elisabete Bertella, que entregou um exemplar do Relatório de Atividades 2016 a cada participantes e estimulou a construção do planejamento das atividades para 2017. Conforme Elisabete, entre os projetos sugeridos estão campanhas de doação de sangue e de medula óssea.

O encontro também permitiu a troca de experiência e de vivência entre os voluntários. A ONG Parceiros Voluntários realiza neste sábado (28), mais uma Reunião de Conscientização, destinada a capacitar as pessoas interessadas em se tornar um voluntário. A atividade ocorre na Aci-e, às 10h.

Texto: Ascom ACI-E