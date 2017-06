Passa para 73 municípios em situação de emergência devido às chuvas

A chuva que atingiu parte do estado nas últimas semanas deixou mais de 10,2 mil pessoas desabrigadas e desalojadas e 73 municípios em situação de emergência, segundo boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgado nesta quinta-feira (8). Nesta primeira semana de junho, a Defesa Civil distribuiu para as 153 cidades atingidas um total de 4.392 donativos, entre eles 3,7 mil roupas, 280 calçados, 220 cobertores e 192 meias.

Confira os municípios que decretaram emergência:

Tiradentes do Sul, Campo Novo, Três Passos, Coronel Bicaco, Tenente Portela, Panambi, Cristal, Sertão, São Jerônimo, Tunas, São José das Missões, Itaqui, Casca, São Borja, Pedras Altas Boqueirão do Leão, Dom Pedrito, Barros Cassal, Vila Lângaro, Barão de Cotegipe, Três Arroios, Ponte Preta, Miraguaí, Irai, Cristal do Sul, Uruguaiana, Boa Vista das Missões, Paim Filho, Lagoão, São Nicolau, São Sebastião do Caí, Gentil, Ibirapuitã, Soledade, Garruchos, Porto Xavier, Inhacorá, Pirapó, Porto Mauá, Roque Gonzáles, Três de Maio, Maquiné, Sinimbu, Terra de Areia, Chiapeta, Novo Barreiro, Vista Gaúcha, Floriano Peixoto, São Pedro das Missões, Itati, Minas do Leão, Rio dos Índios, Arroio do Meio, Santo Ângelo, Catuípe, Santo Antônio das Missões, Itapuca, Barra do Quaraí, Braga, Sagrada família, Vicente Dutra, Liberato Salzano, Frederico Westphalen, Jaboticaba, Palmitinho, Trindade do Sul, Guaporé, Caraá, Jari, Cachoeira do Sul, Maratá, São José do Sul, Santana da Boa Vista.

A Defesa Civil segue em estado de alerta, com as coordenadorias regionais mobilizadas, oferecendo toda ajuda necessária aos órgãos de segurança dos municípios atingidos. Qualquer informação ou pedido de auxílio podem nos ser encaminhados no telefone 199.

Texto: Ascom RS