Passeios da Trupe do Coelho iniciam nesta sexta-feira

A Páscoa está chegando e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado levará novamente para as ruas de Lajeado um dos maiores símbolos da data. O Coelho da Páscoa será a atração principal da Trupe do Coelho, que entre os dias 07 e 15 de abril vai divertir e agitar o comércio da cidade, distribuindo pirulitos e orelhinhas para as crianças. Acompanhando a atividade, trovadores farão apresentações musicais e coelhetes estarão caracterizando os pequenos com pintura no rosto.

Serão dois grupos em ação. Neste final de semana, um deles estará fixo no Centro, enquanto outro passeará pelo bairro São Cristóvão na sexta-feira (7) e o Florestal no sábado (8). No dia 8, a Trupe também estará interagindo com a comunidade durante a Páscoa na Praça, programação integrante do Lajeado Doce Cidade que acontece na Praça da Matriz. As orelhinhas distribuídas durante a ação também estarão disponíveis nas lojas parceiras da CDL Lajeado.

Cronograma

07/04 (sexta-feira) – 16h30min às 18h30min

08/04 (sábado) – 10h às 12h

08/04 (sábado) – 14h30min às 16h30min

12/04 (quarta-feira) – 16h30min às 18h30min

13/04 (quinta-feira) – 16h30min às 18h30min

15/04 (sábado) – 10h às 12h

Texto: Ascom CDL