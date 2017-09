Pastoral do Idoso da Paróquia Santo Inácio completa três décadas de atuação na comunidade lajeadense

A Pastoral do Idoso da Paróquia Santo Inácio foi criada em 1987 pela Irmã Imeldis e o industriário Bruno Traesel, com o objetivo de atender os idosos e enfermos da paróquia. Uma vez por mês, os integrantes da Pastoral se reúnem na casa de uma pessoa que não tem condições de ir até a igreja. No local, são celebradas missas ou mesmo orações e cânticos. A entidade conta hoje com 18 grupos e tem em torno de 600 associados.

A presidente do Pastoral, Maria Luiza Rockenbach afirma que a entidade serve para prestar auxílio aos idosos, levando muito amor, carinho para os mais necessitados. “Eu acredito que a pastoral é um ponto de apoio para os idosos, onde encontram não só espiritualidade, mas momentos de muita felicidade.”

Na quinta-feira, dia 28 de setembro, vai ser realizada a missa às 15h, na Matriz Santo Inácio, com bênção da saúde e Unção dos Enfermos.

Texto: Ascom Pastoral