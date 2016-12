Paverama alerta contra a dengue

Diante do aumento no número de casos da dengue no Estado, a secretaria municipal de Saúde de Paverama, juntamente com seus profissionais, alertam para as ações de prevenção e controle da dengue. A orientação é para eliminar os criadouros do mosquito Aedes Aegypti. Cerca de 80% dos criadouros de mosquito estão nas residências, por isso é importante o envolvimento da população.

Para reduzir os impactos causados pelo mosquito, as agentes de combate às endemias, juntamente com as agentes comunitárias de saúde, dão continuidade a mobilização, lançando uma campanha para alertar a população sobre o perigo da dengue. A doença que já não é mais novidade para ninguém ganha força no período de chuva onde é mais fácil o acúmulo de água em pneus, garrafas e outros recipientes, inclusive nos vasos dos cemitérios, originando inúmeros criadouros.

As ações se baseiam na eliminação de focos de mosquito, realizando inspeções domiciliares para orientar os moradores sobre como evitar focos do mosquito e eliminar os criadouros.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Paverama