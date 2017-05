Paverama realizará a 1ª Conferência Municipal da Saúde da Mulher

A Prefeitura Municipal de Paverama, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, irá realizar na segunda-feira, dia 15, a 1ª Conferência Municipal da Saúde da Mulher. O evento acontecerá no Centro Cultural Evangélico e é aberto para toda a comunidade paveramense.

A Conferência irá debater a Política para as Mulheres e tem como objetivo analisar a situação atual e estabelecer diretrizes, ou seja, indicar caminhos para atingir desejos e necessidades expressas pela população.

“Esta Conferência será o momento oportuno para que as mulheres da comunidade possam participar ativamente da criação de políticas voltadas à sua valorização e ao seu cuidado. Esperamos a participação do maior número de mulheres para que possamos constituir um coletivo forte, que represente efetivamente as demandas e os desejos da classe”, destacou a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social Viviane Altenhofen.

Saiba mais sobre as conferências:

Em 2017 todos os municípios deverão realizar as suas Conferências Municipais de Saúde da Mulher até o dia 21 de maio. Em 2015 o município de Paverama realizou a Conferência Municipal de Saúde, que tem como um dos seus principais propósitos auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS). Essas Conferências são fundamentais para a elaboração de políticas voltadas às necessidades locais, para auxiliar nos planos de diretrizes estruturais e orçamentárias.

Texto: Ascom Paverama