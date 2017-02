Paverama terá ponto facultativo nesta segunda e na terça-feira

A Administração Municipal de Paverama comunica que, por ser ponto facultativo, hoje (27) e amanhã (28), não haverá expediente nas repartições públicas do município . Como nos anos anteriores, a ambulância do Plantão está à disposição dos munícipes para casos de urgência e emergência. Para atendimentos básicos, o Hospital Ouro Branco também estará disponível. O atendimento normal retorna na quarta-feira, 1º de março. Telefone do plantão: (51) 9 9595-1724

Posto da Fazenda São José:

O posto da Fazenda São José voltará com atendimento médico e enfermagem na quarta-feira, dia 8 de março, no turno da tarde, das 13h às 17h.

Projeto Viver Melhor:

No Posto de Saúde de Fazenda São José, ocorre às quintas-feiras a tarde, das 16h às 17h, o grupo do Projeto Viver Melhor Fazenda São José, com o Orientador Leandro Azevedo.

Dentista:

Assim que iniciarem os serviços do Posto de Saúde, retornará também os atendimentos do Dentista e Auxiliar de Consultório Dentário. O atendimento será às quartas-feiras das 13h às 17 h. O atendimento será mediante agendamento com a secretária do dentista.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama