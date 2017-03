Pavimentação da rua 29 de Maio está em fase de conclusão

Em fase avançada de execução, a obra de pavimentação da rua 29 de Maio já altera a paisagem e a rotina dos moradores do Loteamento Glória, bairro Bela Vista. Com 1.072m² de calçamento com pedras de basalto e calçada de passeio, o investimento para a viabilização da obra é de R$ 419.454,49, provenientes do Ministério das Cidades – R$ 245.850,00, somado à contrapartida do Município – R$ 173.604,00.

Este valor inclui a pavimentação da rua Machado de Assis, que será executada conforme liberação dos recursos federais. Essa semana inclusive, iniciou o preparo desta via para posterior pavimentação. Nas próximas semanas devem ser executados os serviços de drenagem pluvial e execução de terraplenagem da Machado de Assis, além da conclusão da pavimentação e execução de calçada de passeio na 29 de Maio.

Morador há mais de 10 anos da via, Tibério da Silva Chaves, afirma que já é percebida a diferença na rua, mesmo antes da conclusão da obra. Acredita que vai melhorar muito os problemas com barro em dias de chuva e poeira em dias secos. “Vai ficar ótimo, muda tudo uma rua com calçamento”, comemora.

Texto: Ascom Arroio do Meio