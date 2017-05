Pedro Ernesto Denardin estará em Encantado no dia 09 de junho

Um grande repertório composto por piadas, anedotas e músicas promete divertir a comunidade encantadense no dia 09 de junho. A cidade vai receber o espetáculo teatral “Pedro Ernesto e o humor temperado”, no Parque João Batista Marchese, a partir das 21h30min. A entrada é gratuita.

De uma forma criativa, o evento humorístico resgata a identidade étnica dos primeiros imigrantes alemães e italianos que se instalaram no Sul do Brasil. O evento tem o estímulo da Lei Federal de incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. Conta com o patrocínio da Benoit e da Sulgás. A organização é da Lume Eventos e do Ministério da Cultura, Governo Federal – Brasil – Ordem e Progresso.

Texto: Ascom Projeto Cultural