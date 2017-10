Pequenos lotam parque em mais uma edição do Dia da Criança Dália

A primeira criança a participar do Dia da Criança Dália deste ano foi Vinícius Hentges (9). Bem antes do portão do Parque João Batista Marchese abrir-se para o início do evento, às 14h, ele e a mãe Solange (42) já estavam na fila, aguardando o tradicional evento organizado pelo Projeto Criança Dália, da Dália Alimentos.

Filho e mãe chegaram ao parque às 12h45min e foram os primeiros a entrar na festa que reuniu aproximadamente quatro mil pessoas em Encantado, no último domingo, dia 8 de outubro. Vinícius reside no Bairro Jardim do Trabalhador, em Encantado, é frequentador assíduo do evento, marcando presença nos últimos quatro anos, tanto que possui a coleção de copinhos Criança Dália entregues na entrada do evento. “Já tenho o verde, amarelo, laranja e agora o vermelho”.

Vinícius, assim como todas as crianças até 12 anos que estiveram presentes no evento, recebeu um kit escolar contendo uma mochila, um estojo, um caderno e uma unidade de pasta dental. O lanche também fez parte da diversão da garotada, que recebeu gratuitamente cachorro-quente, pipoca, refrigerante e achocolatado Dália Kids. Os brinquedos infláveis e a presença do palhaço Teta também garantiram a animação da festa.

Além do tradicional kit escolar, a Dália Alimentos também sorteou três bicicletas, dois tablets e três kits de saúde bucal. Os ganhadores das bikes foram Thauany Nunes (8), de Roca Sales, Ana Luiza Giora (6) e Felipe Baldo Fumagali (5), ambos de Encantado. Já os tablets foram para Natália Marques (12) e Gabriel Bergamaschi Pasetti (3), os dois de Encantado. Os três kits de saúde bucal tiveram como ganhadores os moradores de Encantado Pedro Eduardo Machado (9), Gabriel Schveiger (6) e Ana Paula Rocha Linhares (7).

O Dia da Criança Dália também recebeu a presença do Leão da Coragem, mascote do Instituto do Câncer Infantil (ICI), que interagiu com a criançada e divulgou a 24ª Corrida pela Vida, evento que tem o patrocínio máster da Dália Alimentos e será realizado no dia 22 de outubro, no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre.

Diversas famílias participaram do evento, inclusive de descendência haitiana. O casal funcionário da Dália Alimentos, Wilky Atifort (24) e Insly Cadelus (30) aproveitaram a tarde para levar o filho Wensley, de apenas nove meses, para se divertir. Outra mãe, Dieunie Reus (28), também aproveitou o domingo para fazer a alegria do filho Ricardo, de um ano e dois meses. “Eles ficam olhando para tudo, gostam dos brinquedos e dos presentes que recebem. É uma festa muito animada e bonita”, diz Dieunie, funcionária do setor salsicharia do frigorífico da cooperativa.

Presentes no evento, o presidente do Conselho de Administração, Gilberto Antônio Piccinini; vice Pasqual Bertoldi e presidente Executivo, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas, enalteceram o engajamento de associados e funcionários para que o evento se concretizasse. “Essa festa é o resultado de todo esforço de dezenas de pessoas, associados e funcionários, que colaboram com uma parcela de dinheiro e também com o esforço e mão de obra voluntária para tornar o Dia da Criança ainda mais especial”, disse Freitas. “É um evento tradicional na comunidade regional e que recebe a assinatura do Projeto Criança Dália, um incentivador de causas em prol das crianças”, concluiu Piccinini.

O Dia da Criança Dália é realizado há mais de 15 anos e nesta edição teve o apoio do Sescoop/RS, do Sicredi Região dos Vales, da Erva-mate Ximango, da Colgate, da Coca-Cola e da Prefeitura de Encantado.

Voluntários do bem

Em torno de 100 funcionários, que todos os anos são parceiros do evento, trabalharam auxiliando de forma voluntária na organização e realização da festa. Os empregados do frigorífico Serivaldo Santos da Silva (35) e Jociane Rodrigues Nunes (33) auxiliaram nos preparativos e também aproveitaram para levar os filhos Chandra (12) e Alessandro (8) para participar. O casal é voluntário há quatro anos e sempre que o mês de outubro se aproxima dedica um domingo do mês para fazer o bem. “A gente gosta de ajudar, porque é uma festa da nossa empresa e que beneficia toda comunidade. A gente se sente muito feliz em colaborar e as crianças adoram”, diz Serivaldo.

Texto: Ascom Dália Alimentos