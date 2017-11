Período para matrículas e rematrículas será de 04 a 15 de dezembro

O período de matrículas e rematrículas para as escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, referente ao ano de 2018, será de 04 a 15 de dezembro de 2017, e devem ser efetuadas pelos pais ou responsáveis dos alunos, nas secretarias das escolas.

Além do horário normal de funcionamento das escolas, elas irão divulgar as datas com horários estendidos, para atender aos que não conseguem efetuá-las em horário de trabalho. Os horários de cada escola serão divulgados em breve.

Texto: Ascom Imigrante