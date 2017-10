Permanência dos jovens no campo é tema de reunião

Pensando no desafio da permanência dos jovens no campo, através da sucessão rural, Colinas promove uma reunião reflexiva sobre a atual conjuntura e o envolvimento do público-alvo na produção do setor primário. O encontro ocorre dia 11 de outubro, às 14h, na Câmara Municipal de Vereadores.

A atividade é promovida pela Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com o escritório municipal da Emater-RS/Ascar de Colinas e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Todos os jovens rurais do município estão convidados a participar.

Texto: Ascom Colinas