Pesagem do Bolsa Família acompanha o crescimento das crianças de famílias beneficiadas

Na tarde da terça (28), a coordenadora do Programa de Nutrição e Alimentação, Cintia Eckhardt, realizou, na sede do CRAS, a chamada “pesagem” com as crianças de famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família.

O objetivo do processo, de acordo com Cintia, é acompanhar o crescimento das crianças e, também, o cuidado dos pais com a evolução dos filhos. Segundo ela, a pesagem deve ser feita com todas as crianças de famílias beneficiadas que sejam menores de sete anos. A profissional afirma que se na infância a criança tem acesso a uma boa alimentação e atenção sobre o crescimento, há uma possibilidade eminente de evitar problemas futuros de saúde.

“É bom ver os pais trazendo os filhos para que possamos fazer esse acompanhamento. Estar atento ao crescimento saudável é cuidar do presente e zelar pelo futuro dessas crianças” coloca Cintia Eckhardt.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul