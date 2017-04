Piquenique de Integração: um dia para fortalecer as amizades

Estudantes da rede municipal de ensino, acompanhados de pais e familiares, tiveram uma programação diferenciada no sábado, dia 1º de abril, repleta de alegria, diversão e confraternização. O Piquenique de Integração, promovido pela Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto (SMEC), foi realizado no Parque Municipal de Eventos, situado nas proximidades da Prefeitura de Westfália.

Também celebrando os 21 anos de emancipação política e 17 anos de instalação do município de Westfália, o Piquenique de Integração teve o propósito de fortalecer a união e as amizades na comunidade escolar. Além de momento cívico, a programação contou com brinquedos infláveis, tendas divertidas e etapa final da Gincana Germânica.

Durante o momento cívico, a secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Elisangela Schneider Wiethölter, observou que é preciso valorizar a história e cultura do Município. “O Piquenique de Integração também comemora o aniversário de Westfália. Que daqui a 21 anos, continuemos tendo muitos motivos para celebrar, assim como estamos tendo hoje. Para isso, a valorização da educação e da cultura é de suma importância”, destacou, agradecendo a todos os envolvidos na realização do evento.

O presidente da Câmara de Vereadores de Westfália, Jucimar Oneide Docena, falou da realização da sessão solene de aniversário, também em comemoração aos 21 anos de emancipação política e 17 anos de instalação de Westfália. “Para também marcar o nosso aniversário, homenageamos mais quatro pessoas que são importantes para a valorização da história do nosso Município. Em uma próxima oportunidade, homenagearemos outros líderes, pois julgamos importante esse reconhecimento”, ponderou Docena.

Enquanto isso, a vice-prefeita, Evanete Inez Horst Grave, ressaltou a importância da realização de eventos como o Piquenique de Integração, envolvendo pais e filhos. “É preciso parabenizar a SMEC pela realização do evento, porque é importante envolvermos pais e filhos, ainda mais quando tratamos de educação e cultura. Obrigada por terem vindo”, salientou a vice-prefeita, ainda convidando para a Oustefest Westfália (Festa de Páscoa), que ocorre no dia 15 de abril (sábado), na Prefeitura Municipal.

Por fim, o prefeito Otávio Landmeier enalteceu a estrutura do Parque Municipal de Eventos. “O nosso Parque de Eventos será referência no Vale do Taquari. Ainda falta muito para que ele esteja concluído, mas estamos fazendo aos poucos, uma vez que temos também outros projetos em andamento. Aproveitem a partir de agora essa estrutura, porque é de vocês”, pontuou Landmeier.

Após o pronunciamento das autoridades, deu-se início às apresentações das quatro escolas municipais. A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Rio Branco, de Linha Paissandu, foi a primeira, com a apresentação “Westfália, tua história nos enche de orgulho”. Depois, foi a vez da EMEF Bandeirantes, de Linha Frank, que apresentou a música “Esperança”. Na sequência, a apresentação “Integração das Culturas” ficou a cargo da EMEF Olavo Bilac, de Linha Berlim. E, por fim, a mensagem, através da música “O Dia do Bem”, foi deixada pelos estudantes da EMEF Vila Schmidt, do Centro.

Ainda antes do encerramento do momento cívico, as seis equipes que integraram a Gincana Germânica apresentaram suas flâmulas contendo o brasão. A atividade cultural foi encerrada no sábado, dia 1º de abril, durante o Piquenique de Integração, com a realização dos jogos germânicos com sapato de pau.

Brinquedos infláveis atraíram o público infantil durante todo o dia. Enquanto isso, os pais e familiares puderam confraternizar sob a sombra do Parque Municipal de Eventos. À tarde, as escolas municipais promoveram tendas divertidas, oportunidade em que as crianças puderam vestir fantasias, pintar o cabelo, o rosto e as unhas, e participar de atividades diferenciadas. Durante todo o evento, o Conselho Tutelar também prestou serviços à comunidade.

O Piquenique de Integração foi uma realização da SMEC, e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Westfália, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Secretaria de Saúde, Trabalho, Habitação e Assistência Social, e Conselho Tutelar.

Etapa final da Gincana Germânica

Ao final do Piquenique de Integração, foram conhecidas as equipes campeã e vice-campeã da Gincana Germânica. A atividade cultural envolveu alunos do 6º ao 9º Ano da EMEF Vila Schmidt, e contou com seis equipes: Azul – Alles Blau; Preta – Die Holzschue; Amarela – Gelbe Westfalia; Verde – Westfäler immer grün; Branca – Rote Rose; e Vermelha – Westfälischer Freund.

A Gincana Germânica teve início no dia 14 de março. A partir de então, diversas tarefas tiveram de ser executadas pelas equipes, todas elas remetendo à história e cultura westfalianas. Durante o Piquenique de Integração, foi realizada a etapa final da gincana, quando foram promovidos os jogos germânicos com sapato de pau. Na oportunidade, foram diversas tarefas: revezamento 4×4 (masculino e feminino), circuito de carrinho de mão (masculino e feminino), revezamento do ovo na colher (masculino e feminino), batalha germânica (masculino e feminino), e circuito germânico (masculino e feminino).

Ao final do evento, foram divulgados os vencedores da Gincana Germânica, sendo que a equipe campeã recebeu como prêmio um troféu e um rodízio de pizzas, e a equipe vice-campeã recebeu um troféu. Foram os ganhadores: Equipe Branca – Rote Rose, com 890 pontos (1º lugar), e Equipe Verde – Westfäler immer grün, com 760 pontos (2º lugar).

Texto: Ascom Westfália