Piscicultura será tema de Seminário Técnico Regional em Roca Sales

O município de Roca Sales recebe, no dia 26 de maio, a quarta edição do Seminário Técnico Regional de Piscicultura. Com o tema “As oportunidades da piscicultura no Vale do Taquari”, o evento, com início previsto para as 8h, ocorre no salão comunitário de Fazenda Lohmann. Na ocasião, serão diversas as palestras e painéis com os objetivos de desenvolver a piscicultura regionalmente, nivelar informações relativas à atividade e oportunizar a troca de experiências entre os envolvidos.

Entre os palestrantes estará o assistente técnico regional em Sistema de Produção Animal da Emater/RS-Ascar, zootecnista João Sampaio, que trará informações estaduais e regionais sobre o tema. Ele estará acompanhado do assistente técnico estadual em Piscicultura da Emater/RS-Ascar, Henrique Bartels. Também durante o seminário, o técnico em agropecuária Deoclésio Piccoli apresentará os resultados da unidade de referência em piscicultura local. Outros temas como nutrição de tilápias, qualidade da água em piscicultura e aquaponia também serão abordados durante o evento.

São aguardadas cerca de 300 pessoas para a atividade, que é promovida pela Emater/RS-Ascar, Prefeitura de Roca Sales, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) e Puro Trato Nutrição Animal. O apoio é da Associação Rocassalense de Piscicultura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), cooperativa Sicredi e Machado Agropecuária. Mais informações podem ser obtidas no Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar de Roca Sales ou pelo telefone (51) 3753-2367.

Programação:

8h – Recepção, inscrições e café;

9h – Abertura;

9h20min – Informações estaduais e regionais da piscicultura. Ministrada pelo assistente técnico estadual em Piscicultura da Emater/RS-Ascar Henrique Bartels e pela assistente técnico em Sistema de Produção Animal da Emater/RS-Ascar João Sampaio;

10h – Resultados de Unidade de Referência em Piscicultura e relato da experiência da Piscicultura Scheer. Apresentados pelo técnico em Agropecuária da Emater/RS-Ascar de Roca Sales, Deoclesio Piccoli e pelos produtores Ariana e Sigmar Scheer;

11h – Nutrição de tilápias. Ministrada pelo zootecnista da Puro Trato Maicon Devens;

12h – Almoço com pratos à base de peixe;

14h – Qualidade da água em piscicultura. Apresentado pelo professor doutor Ivair José Coldebella, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), campus Frederico Westphalen;

15h – Aquaponia, ministrada pelo professor doutor e PhD Maurício Emerenciano do Laboratório de Nutrição de Organismos Aquáticos (Lanoa) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc);

16h – Ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Proferida pelo coordenador do Departamento de Aquicultura e Pesca da Secretaria de Desenvolvimento Rural Ricardo Nuncio;

16h30min – Encerramento.

Texto: Ascom Emater