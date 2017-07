Pizza, pizza e mais pizza!

Contagem regressiva: vem aí o maior e mais saboroso Festival de Pizzas da Serra Gaúcha, o Festipizza 2017. Em sua sexta edição, o evento acontecerá no Ginásio Irceu Antônio Gasparin, no centro da cidade de Serafina Corrêa.

Muita alegria, música, diversão e farta gastronomia com 50 sabores de pizzas salgadas e doces esperam os amantes de uma boa pizza em dois finais de semana. A abertura oficial acontece na sexta-feira, dia 07 de julho, a partir das 19h.

As pizzarias, padarias e restaurantes serafinenses possuem experiência no Festival e, apesar do grande público que visita os quatro dias do evento, garantem a qualidade das pizzas servidas quentinhas e, em cada ano está melhor. Para beber, o Festipizza contará com os melhores vinhos e espumantes da região. Para os amantes da cerveja artesanal, mais essa novidade faz parte do Festival.

O Festipizza acontecerá nos dois primeiros finais de semana de julho: 07 (sexta-feira) e 08 (sábado); 14 (sexta-feira); e 15(sábado), à noite, das 19h às 22h. No último dia do Festival, 15, haverá um horário extra: das 11h às 14h. Ingresso antecipado custa R$ 55 e dá direito ao consumo de 50 sabores de pizzas salgadas e doces, água e refrigerante.

O Festipizza vai reunir centenas de pessoas que buscam farta gastronomia, numa festa de muita alegria, música e diversão. Adquira seu ingresso nos pontos de venda da região ou pela internet: www.festipizza.com.br:

Ingresso Adulto Antecipado: R$ 55. (Na hora: R$ 60).

Crianças de 7 a 12 anos: R$ 32 Antecipado. (R$ 38 na bilheteria).

Crianças com menos de 7 anos não pagam.

Para o Festipizza 2017, as bandas que farão a festa nos dois finais de semana, são as seguintes: Sexta-feira, dia 07: La Constância; Sábado, dia 08: Máquina do Tempo; Sexta, dia 14: Douglas Carraro; Sábado, dia 15, ao meio-dia: Banda Eclipse da Lua; Sábado, dia 15, à noite: Aero Willys.

Pizzas sem glúten e sem lactose, também serão servidas. Para ter acesso é necessário o cadastro no site www.festipizza.com.br Mais informações podem ser adquiridas pelo fone (54) 3444 1112. A realização do evento é da ACISCO, com a parceria da Administração Municipal e o patrocínio da BRF, Postos Buffon, Sicredi e Lojas Benoit.

Texto: Ascom Festipizza