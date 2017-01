Na manhã da sexta-feira (13) houve mais um encontro do grupo de gestantes. Na oportunidade, o médico clínico geral, Roberto Alexi Simon Rojas, falou sobre planejamento familiar. O próximo encontro será no dia 10 de fevereiro, no turno da manhã, no auditório da Unidade Básica de Saúde.

Texto: Ascom Colinas