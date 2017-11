“Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável do Vale do Taquari” – por Cândida Zanetti

No dia 27 de setembro de 2017 no Convento São Boaventura no município de Imigrante/RS o Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Vale do Taquari (CODETER VT) reuniu diversas entidades e gestores públicos para Plenária de lançamento do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável do Vale do Taquari – PTDRS.

O PTDRS é resultado de um processo participativo e da construção coletiva do conhecimento. Teve como base metodológica, o envolvimento e atuação dos diferentes atores sociais, em especial os agricultores familiares, representantes da sociedade civil e poder público, buscando a percepção integral do território, construção de parcerias, descentralização e potencialização das capacidades.

A construção do Plano iniciou no ano de 2011, inicialmente foram realizadas reuniões municipais, que a partir da metodologia na análise SWOT (FOFA) identificaram os pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e desafios para o desenvolvimento rural do território. Esses resultados foram levados a reuniões microrregionais e em seguida unificados em Plenária Territorial do CODETER VT. O resultado foi a definição de nove objetivos prioritários para o desenvolvimento rural sustentável do Vale do Taquari.

Os nove objetivos para a consolidação do desenvolvimento rural no Vale do Taquari são: Criar as condições de infraestrutura necessárias ao desenvolvimento da agricultura familiar, nos municípios do CODETER VT; Possibilitar a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais visando a sucessão familiar; Apoiar o desenvolvimento do turismo rural (agroturismo) e ecoturismo; Apoiar o desenvolvimento, inovação e diversificação das matrizes produtivas oriundas da agricultura familiar; Implantar e manter as agroindústrias familiares; Fomentar a formação e manutenção do associativismo e cooperativismo; Consolidar as cadeias produtivas existentes; Promover o desenvolvimento a partir da percepção da sustentabilidade ambiental; Possibilitar a articulação dos agricultores familiares com as diversas instâncias.

Esses objetivos podem ser entendidos como grandes propósitos a serem alcançados pelos atores territoriais, no processo constante da transformação da realidade atual, na busca constante do desenvolvimento harmônico, sustentável e igualitário para os habitantes do território, seu equilíbrio social, econômico e ambiental.

Cada objetivo é desmembrado em prioridades, estratégias e metas que buscam proporcionar condições para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar no Vale do Taquari. O PTDRS é um instrumento norteador para as ações territoriais, um ponto de partida para as múltiplas e diversas faces e fases do processo de desenvolvimento. Deve ser apropriado pela sociedade, em conjunto com o poder público e as entidades do território.

O CODETER VT está trabalhando na logística de distribuição dos exemplares impressos aos seus membros e à sociedade em geral.

Boa semana!

Cândida Zanetti – Bacharel em Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial (UERGS) e Mestre em Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS). Atualmente Assessora Territorial de Inclusão Produtiva do CODETER VT.