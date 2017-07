Plantio de flores embeleza a cidade de Lajeado

A Prefeitura de Lajeado, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp), finalizou o plantio de flores em pontos de grande circulação na cidade. No total, foram plantadas mais de 25 mil mudas de flores das espécies amor-perfeito, boca-de-leão e cravina.

A revitalização ocorreu em canteiros, rótulas e parques. O canteiro central da Avenida Senador Alberto Pasqualini foi o local que mais recebeu mudas de flores, totalizando 15.295 mudas. A ação também ocorreu em rótulas, ciclovias e no Parque dos Dick, resultando no plantio de outras 10 mil mudas. Além do plantio de flores, a revitalização contou com a reposição de terra e adubo.

“Precisamos da ajuda da população para manter nossos jardins bonitos e floridos. Não basta somente a prefeitura fazer a sua parte. Esperamos que a comunidade colabore para que os canteiros se preservem para embelezar a cidade”, salientou Adi Cerruti, coordenador de Serviços Urbanos da Seosp.

Texto: Ascom Lajeado