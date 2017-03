Pneumologista passará a atender em quartas-feiras

A partir do mês de abril, o médico pneumologista Juliano Petter passará a atender nas quartas-feiras e não mais nas sextas-feiras nas unidades de saúde do município de Imigrante. Dessa forma, na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Daltro Filho as consultas serão na primeira quarta-feira do mês, e no Centro de Saúde da Família será na primeira e na terceira quarta-feira do mês. As consultas na UBS de Daltro Filho devem ser agendadas diretamente ou pelo telefone (51) 3754 0457, da mesma forma, as do Centro de Saúde da Família pelo (51) 37541031.

Texto: Ascom Imigrante