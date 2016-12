Poder público pede colaboração na separação do lixo em conteiners

Na manhã desta quarta-feira (21) começou a instalação dos Contêineres que passarão a acomodar o lixo dos cruzeirenses da zona urbana, até o recolhimento por parte da empresa responsável. No dia 5 de dezembro, metade do material chegou na cidade, e agora, iniciou a instalação, começando na rua Emílio Treter Sobrinho, no bairro Glucostarck.

O prefeito Cesar Leandro Marmitt acredita que até o final de dezembro o restante dos contêineres estarão no município, para então contemplar todos os pontos previamente mapeados através de GPS. Conforme a Administração, a instalação dependia da confirmação da empresa responsável pela coleta no município, quanto a funcionalidade para o recolhimento. O que foi confirmado. Esse é um projeto a nível de G8 – Progresso, Boqueirão do Leão, Marques de Souza, Forquetinha, Santa Clara do Sul, Sério e Canudos do Vale, dentro do programa de Resíduos Sólidos. Cada ponto é composto por dois contêineres, um para lixo seco – laranja, e outro para os resíduos orgânicos – verde.

“Pedimos a colaboração da comunidade para que separe o lixo. Isso é fundamental para o meio ambiente e o trabalho da empresa que faz a coleta. Ainda conforme Marmitt, as atuais lixeiras, em condições de uso e que estão sendo retiradas, serão realocadas em pontos do interior do município, ou em bairros que ainda não possuem, também mediante estudo via GPS.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul

Foto: Marcio Steiner