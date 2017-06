Polícia Civil deflagra Operação Cooptare contra o furto abigeato no Estado

A Polícia Civil, por meio da Força Tarefa de Combate ao Abigeato, deflagrou na manhã desta quarta-feira (14) a Operação Cooptare, com o objetivo de combater o crime de abigeato em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Foram cumpridas 48 ordens judiciais em 13 municípios simultaneamente. Na ação 17 pessoas foram presas. Foram apreendidos cinco veículos, seis armas, 12 mil Reais e mais de 2,5 toneladas de carne imprópria para o consumo.

Segundo o delegado Adriano Linhares, trata-se de uma operação que teve o início das investigações em agosto de 2016 em função da ramificação de organização criminosa que atuava em todo o Rio Grande do Sul, subtraindo animais bovinos carregados em cargas de caminhões. “A organização criminosa também atuava na modalidade de estelionato, quando comprava animais pagando com cheques sem provimento de fundos, agindo no Estado e em Santa Catarina. O nome da operação foi escolhido em razão da organização que aliciava e/ou cooptava empregados de fazendas para subtraírem os animais e venderem aos infratores por preços irrisórios, chegando a pagar 20% do valor de mercado”, relatou Linhares.

Nesta manhã, 17 mandados de prisão preventiva, 10 mandados de busca e apreensão e outras 21 medidas judiciais foram cumpridas relacionadas à movimentação financeira e fiscal, inclusive com bloqueio das movimentações financeiras em Santa Maria, Canoas, Camaquã, Progresso, Venâncio Aires, Quaraí, Santana do Livramento, Júlio de Castilhos, Paraí, Bom Retiro do Sul, Palmeira das Missões, Arroio dos Ratos e Dom Pedrito.

No curso das investigações, realizada pela Força Tarefa, foram apreendidos quatro caminhões, três deles clonados, sendo objetos de furto/roubo, além de dois caminhões carregados com animais subtraídos, somando 51 reses. “Foram realizadas 10 prisões em flagrante, cumpridos 28 mandados de prisão preventiva e nove inquéritos policiais conclusos”, acrescentou o delegado.

Texto: Ascom Polícia Civil