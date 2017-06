Polícia intensifica as buscas pelos assaltantes em Putinga

Na segunda-feira (12), a Brigada Militar e a Polícia Civil reforçaram as buscas pelos assaltantes que atacaram os bancos Banrisul e Sicredi na última quarta-feira (07), em Putinga. Diversos policiais que pertencem ao efetivo do município e também da Região, estão seguindo todas as pistas na tentativa de capturar os criminosos.

Conforme a Polícia Civil de Putinga, ontem (12) surgiram alguns elementos novos, que indicam que os bandidos ainda estejam nas redondezas.

A comunidade também pode ajudar. Ao perceber alguma movimentação estranha deve comunicar a Polícia Civil pelo fone (51) 3777 1167 ou a Brigada Militar (51) 99288 2222.

Texto: Portal Região dos Vales