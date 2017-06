Polícia prende suspeito por tentativa de homicídio em Estrela

Na tarde da quinta-feira (01), policiais da Delegacia de Polícia de Estrela prenderam um dos quatro envolvidos na tentativa de homicídio praticada no dia 29 de maio, na frente do Via Pub, no município.

Na ocasião, quatro homens armados de tchaco e tacos de baseball desferiram golpes contra a cabeça de uma das vítimas, desfigurando totalmente seu rosto. A outra vítima, depois de levar várias pauladas, conseguiu fugir.

Além do preso, outro indivíduo já está com a prisão preventiva decretada. Os outros dois ainda estão sendo identificados.

Texto: Ascom Polícia Civil