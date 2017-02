Policiais Militares arrombam carro para retirar bebê de seu interior, em Lajeado

Um bebê foi removido do interior de um carro chaveado, por volta das 11h desta quinta-feira (16), no bairro São Cristóvão, em Lajeado.

Uma guarnição da Brigada Militar (BM) foi despachada para verificar um veículo que estaria com um bebê de três meses preso em seu interior.

A mãe estava do lado de fora do carro, quando percebeu que o veículo trancou com a chave na ignição. Ao chegar no local, os Policiais Militares depararam-se com a mãe em desespero.

A guarnição arrombou a porta dianteira direita do automóvel destravando o mesmo e socorrendo a criança. Uma médica chegou no local, auxiliou na avaliação do bebê, e constatou que o mesmo estava bem. Os dois soldados tiveram o apoio de um terceiro que estava de folga e passava pelo local, juntamente com mais pessoas que testemunharam a atuação.

Fonte: Rádio Independente