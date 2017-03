Policiamento segue com barreiras após assalto em Fontoura Xavier

Em virtude do assalto a bancos que ocorreu na tarde da quarta-feira (08), em Fontoura Xavier, a Brigada Militar (BM) permanece com barreiras pela Região. Os criminosos, fortemente armados, chegaram atirando e renderam várias pessoas, fazendo cordões humanos. A quadrilha invadiu o Banrisul e o Banco do Brasil. “Miguelitos” foram jogados pela BR-386, em vias urbanas e no interior. Cerca de oito assaltantes estariam em três carros e fugiram por uma estrada que dá acesso ao município de Arvorezinha. No trajeto largaram mais “miguelitos” na estrada.

Dois veículos foram abandonados e incendiados na estrada em direção a Itapuca. Duas mulheres suspeitas de dar apoio à quadrilha foram encontradas ocupando um automóvel Picasso, com placa de Farroupilha, no interior de Arvorezinha. No carro foram encontrados coletes à prova de balas. Em depoimento à polícia, as mulheres negaram participação no assalto. Elas afirmaram que teriam sido rendidas pelo bando, sendo obrigadas a seguir por uma estrada de chão. Além das mulheres, até o momento, ninguém foi localizado. O policiamento da região continua com barreiras e fazendo buscas aos bandidos.

Texto: Portal Região dos Vales