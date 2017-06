Polo de Encantado recebe Curso de Especialização em Gestão Pública

A Secretaria da Educação de Encantado divulgou na tarde da quarta-feira (21) a abertura de 30 vagas para o processo de seleção de cursistas para os Cursos de Especialização em “Gestão Pública”, na modalidade a distância, no âmbito do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria com a Diretoria de Educação à Distância (DED) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A parceria foi firmada junto da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EA/UFRGS).

O objetivo deste projeto é capacitar gestores e profissionais para intervirem na realidade social, política e econômica e assim contribuir para a melhoria da gestão das atividades públicas desempenhadas no Brasil. O curso também pretende propiciar ao estudante, uma tomada de consciência sobre o contexto histórico, social, político e econômico do país, situando-o no processo de transformação do Estado e da administração pública.

Os cursos são gratuitos e realizados na modalidade à distância (EAD). A carga horária é de 465 horas, distribuída em 20 meses. As inscrições serão realizadas exclusivamente por via eletrônica, até 30 de junho, mediante preenchimento e envio do formulário de inscrição on-line disponível no endereço: https://form.jotformz.com/71575781241661. Mais informações sobre o curso em: https://www.ufrgs.br/escoladeadministracao/

Texto: Ascom Encantado