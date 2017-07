População pode colaborar em portal sobre mudança do clima

A população e os Municípios podem participar com contribuições relacionadas ao meio ambiente por meio de uma ferramenta da internet. A ferramenta denominada EducaClima será lançada até o final deste ano e vai oferecer informações recebidas de entes do governo ou instituições da sociedade civil que tenham envolvimento com o tema.

Entre os conteúdos que serão tratados no portal, estão ações de educação e conscientização pública; legislação; publicações e sites; cursos e eventos; infográficos; instituições existentes; e fóruns de discussão. A página deverá ser disponibilizada antes da Conferência sobre Mudança do Clima da Organização das Nações Unidas, marcada para novembro em Bonn, na Alemanha.

O desenvolvimento do site atende ao proposto na Política Nacional sobre Mudança do Clima em relação à disseminação de informações, educação, capacitação e conscientização pública do assunto. Essas diretrizes também estão nos textos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Acordo de Paris, dos quais o Brasil faz parte.

Agência CNM, com informações do Portal Brasil