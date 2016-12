Posse dos eleitos em Progresso será dia 30

Será realizada no dia 30 de dezembro, sexta-feira, às 20h no Salão Paroquial de Progresso a sessão solene de posse dos vereadores, prefeito e vice eleitos para a 8ª administração 2017/2020. O Poder Legislativo convida a comunidade em geral para participar. Após a cerimonia será servido um jantar.

Os cartões deverão ser adquiridos e/ou reservados até o meio dia do dia 29 de dezembro junto ao Escritório Contábil da “Lila” e junto ao Centro Administrativo com a Marlene. Os cartões do jantar já estão a disposição ao valor de R$ 25,00. Na ocasião será servido churrasco e saladas diversas.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Progresso