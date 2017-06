Posto Central oferece atendimento odontológico até 21h e farmácia até às 19h

A Unidade Básica de Saúde (Posto Central) de Encantado iniciou na segunda-feira (29), o atendimento odontológico de urgência das 17h até as 21h. Com o intuito de atender melhor os munícipes, a farmácia também está com novo horário, passando a atender até às 19h, sem fechar ao meio – dia.

A Secretaria da Saúde do município aproveita para informar que o posto atende das 08h às 21h para pronto – atendimento com clínico – geral permanente, que atende crianças, gestantes e idosos. Outras especialidades precisam de agendamento. É importante que a comunidade respeite o horário de fechamento do posto.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado