Posto de Saúde Central abre sábado para vacinação contra a Gripe

A Secretaria Municipal da Saúde comunica que neste sábado, 13, o Posto de Saúde Central estará aberto das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia, para vacinação contra a Gripe. Conhecida como DIA D, a ação é voltada para grupos considerados prioritários na Campanha Nacional de Vacinação. A meta para Arroio do Meio é vacinar 5.489 pessoas. Até o momento foram vacinadas cerca de três mil pessoas.

A campanha iniciou em 17 de abril e segue até 26 de maio, conforme calendário do Ministério da Saúde. Desde então, a vacina está disponível no Posto de Saúde Central e ESFs dos bairros Navegantes, Aimoré, São Caetano, Bela Vista e Rui Barbosa, em horário normal de expediente. No dia 24 de maio, o Posto de saúde central terá seu horário estendido até às 19h. É necessário apresentar cartão de vacina.

Saiba quem são os grupos prioritários:

Idosos com 60 anos ou mais; professores das escolas públicas e privadas; crianças de seis meses a menores de cinco anos; gestantes em qualquer período gestacional com cartão de gestante; mulheres no período de 45 dias do pós-parto; pessoas com doenças crônicas* (respiratórias, cardíacas, renais, hepáticas, neurológicas); obesidade; diabetes*; asma*; hipertensão e HIV*; pacientes com câncer e transplantados*; indígenas; detentos e funcionários do sistema carcerário.

*Cidadãos que devem apresentar receita médica com CID para realizar a vacina;

Fique atento!

Pessoas gripadas, com febre, alergia severa ao ovo de galinha ou a outro componente da vacina, e crianças menores de seis meses NÃO podem fazer a vacina. Pacientes em tratamento de quimioterapia ou radioterapia devem procurar orientação com seu médico.

Texto: Ascom Arroio do Meio