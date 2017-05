Posto de Saúde Central começa a atender até às 21h em Encantado

A partir de hoje (8), os moradores de Encantado terão atendimento até às 21h no Posto de Saúde Central. Conforme o prefeito Adroaldo Conzatti a medida visa facilitar o vida das pessoas. “Estamos buscando aperfeiçoar esse serviço e reduzir o tempo de espera. A pessoa que procurar o Posto Central não precisará agendar consulta antecipada e não terá restrição no número de fichas. Todas as pessoas serão atendidas. Há possibilidade futuramente, que outros Postos passem pelo processo e tenham o horário ampliados” destaca Conzatti.

A secretária da Saúde Clarissa da Rosa Pretto Scatolla, também acrescenta que a intenção é prestar um serviço melhor e desafogar a emergência do hospital. “A população terá um atendimento diferenciado, não vai precisar acordar cedo e ficar esperando para retirar ficha, se houver necessidade de consulta ou exame mais especializado o paciente será encaminhado ao hospital, o objetivo é diminuir a demanda no plantão do hospital, se não for urgente a pessoa deve se dirigir ao posto”. O novo horário de atendimento será das 8h às 21h, sem fechar ao meio-dia.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado