Posto de Saúde cria grupo para a prática de meditação

A partir do mês de junho, o Posto de Saúde do Centro vai oferecer práticas de meditação aos usuários paveramenses. Meditar é uma técnica de respiração profunda, que promove relaxamento, sensação de bem estar físico e mental e equilíbrio para a saúde em geral. Tem efeito progressivo, ou seja, não basta aplicar a técnica uma só vez, é preciso regularidade. O Grupo funcionará todas as terças-feiras de manhã.

“Muitos pacientes sofrem de doenças crônicas cujos sintomas provocam sofrimento físico e mental, como as dores, a insônia, a depressão, o estresse, a enxaqueca, etc. A meditação é um complemento terapêutico que traz alívio dos sintomas, equilíbrio para o enfrentamento do estresse e da doença. É um complemento para o tratamento médico e psicológico, reconhecido pelo Ministério da Saúde através da Portaria nº. 971/2006” destaca o Psicólogo do Posto de Saúde Henrique Weber.

A meditação passou por pesquisas em Universidades, é validada como prática de saúde utilizada em todo o mundo, em hospitais, postos de saúde, empresas, etc. Alguns exemplos: Hospital Sírio Libanês, Albert Einsten, Mãe de Deus; Unidades Básicas de Saúde de São Paulo, Porto Alegre (GHC); Empresas como a Google, Hughes Aircraft. Interessados devem dirigir-se ao Posto de Saúde para mais informações.

Benefícios da meditação:

Diminuição do estresse;

Fortalecimento do sistema imunológico;

Redução da pressão arterial alta;

Melhora na qualidade do sono;

Alívio da enxaqueca;

Auxílio no tratamento da depressão;

Coadjuvante no tratamento e sintomas das doenças cardíacas;

Redução significativa dos quadros de dores em geral;

Aumento da criatividade;

Estimulação da memória;

Maior poder de atenção e concentração;

Amplia o discernimento para lidar com situações de estresse;

Aumento da autoestima;

Maior equilíbrio emocional;

Melhora nas relações interpessoais;

Autoconhecimento;

Maior aceitação de si mesmo e do outro;

Mais alegria na rotina diária;

Paz e tranquilidade.

Texto: Ascom Paverama