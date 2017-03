Posto de Saúde da Fazenda São José retoma os atendimentos na quarta-feira

Na quarta-feira (08), o Posto de Saúde do Bairro Fazenda São José retomará os atendimentos médicos e de enfermagem. Os profissionais estarão na Unidade Básica todas as quartas-feiras, das 13h às 17h.

Com o retorno das atividades, o atendimento odontológico também será retomado, com o Dentista e Auxiliar de Consultório Dentário, sendo que as consultas serão agendadas com a secretária do profissional.

Outra novidade é o Projeto Viver Melhor, que utiliza uma das salas do Posto de Saúde. As atividades são realizadas todas as quintas-feiras à tarde, das 16h às 17h, com o orientador Leandro Azevedo.

Durante 13 anos o município pagou aluguel do Posto da localidade. Mas a cerca de um ano, quando a EMEF Reinaldo Markus migrou para o complexo escolar, o prédio ficou à disposição da administração, que imediatamente atendeu o anseio dos moradores e o reformou, tendo recebido manutenção nas instalações elétricas e hidráulicas. Além disso, a Unidade foi ainda equipado com móveis novos, garantindo, assim, maior conforto e comodidade às famílias que são beneficiadas com os serviços prestados pela equipe do Programa Estratégia de Saúde da Família.

Texto: Ascom Paverama