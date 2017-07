Posto de Saúde inicia turma de meditação

Reconhecer as próprias emoções e ter controle emocional, ampliando a capacidade de pensar antes de agir, são alguns dos resultados a serem adquiridos ao longo das aulas de meditação, ofertadas pela Secretaria Municipal da Saúde de Paverama, que iniciou em meados deste mês.

“O objetivo é divulgar um pouco a técnica de meditação, contribuir para que as pessoas tenham mais qualidade de vida e saibam como influenciar positivamente no meio em que vivem, fazendo isso de forma consciente para o bem”, destaca Henrique Weber, psicólogo e profissional da Unidade Básica de Saúde responsável pela atividade.

A meditação tem efeito progressivo, ou seja, não basta aplicar a técnica uma só vez, é preciso regularidade. Devido a isso a Secretaria Municipal da Saúde desenvolveu o Grupo de Meditação, que será todas as terças-feiras de manhã, para aprender a técnica, conhecer seus princípios, criar o hábito e promover saúde.

A meditação oferece efeitos concretos para saúde como desenvolvimento da intuição, auto-observação e discernimento; estimulação de criatividade, inteligência e memória; melhora no humor, autoestima e bem estar; relaxamento e alívio das tensões; equilíbrio mental e emocional, harmonia e paz interior; melhora de concentração, sistema imunológico e redução de pressão arterial; redução de stress e ansiedade; diminuição de insônia e depressão, entre outros benefícios.

“Muitos pacientes sofrem de doenças crônicas cujos sintomas provocam sofrimento físico e mental, como as dores, a insônia, a depressão, o estresse, a enxaqueca, etc. A meditação é um complemento terapêutico que traz alívio dos sintomas, equilíbrio para o enfrentamento do estresse e da doença. É um complemento para o tratamento médico e psicológico, reconhecido pelo Ministério da Saúde através da Portaria nº. 971/2006” destaca Weber.

A meditação passou por pesquisas em Universidades, é validada como prática de saúde utilizada em todo o mundo, em hospitais, postos de saúde, empresas, etc. Alguns exemplos: Hospital Sírio Libanês, Albert Einsten, Mãe de Deus; Unidades Básicas de Saúde de São Paulo, Porto Alegre (GHC); Empresas como a Google, Hughes Aircraft.

Embora as atividades já tenham iniciado, as turmas seguem com vagas em aberto. As aulas de meditação são realizadas no Posto de Saúde do Centro, uma vez por semana em 1 hora/aula.

Texto: Ascom Paverama