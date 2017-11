Posto de Saúde terá atendimento especial no próximo sábado

No próximo sábado, dia 04 de novembro, a Secretaria de Saúde de Westfália realizará a última chamada para os munícipes que não compareceram no dia agendado para a atualização do Cartão Nacional da Saúde. Nesta data, a Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no Centro do Município, estará aberta das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h.

As famílias que ainda necessitam da atualização serão informadas através das Agentes Comunitárias de Saúde. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (51) 3762-4656, no Posto de Saúde.

Texto: Ascom Paverama