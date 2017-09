Pranchas e canoas invadiram o Rio Taquari

Mais de 60 atletas de até dez cidades gaúchas participaram sábado, em Estrela, da 1ª Travessia Rio Taquari de stand up paddle (SUP) e canoagem, uma promoção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) com apoio da Associação de Ecologia e Canoagem (Aeca). Ao todo, 21 categorias nas modalidades SUP, canoagem e canoa havaiana estavam em disputa, além do modo passeio.

A concentração para a Travessia ocorreu junto a Escadaria de Estrela, na Rua Arnaldo José Diel, mesmo local das chegadas dos barcos depois de percorrida a travessia. De lá, todos partiram em comboio (atletas de ônibus; canoas em caminhão cedido pela Smel) até Costão, onde ocorreu a largada. Foram dois os trechos percorridos, um de 15 quilômetros e outro menor, de cinco quilômetros.

Entre os participantes, Kelvin Regio (38), de Porto Alegre. “É uma ideia muito legal. Estrela tem este potencial à disposição e são modalidades que vem crescendo com a popularização das pranchas e canoas”, destacou ele, atleta de SUP.

Quem também marcou presença foi a estrelense Jéssica Stroher. Aos 14 anos, pratica o esporte há pouco mais de um ano. “Eu adoro”, revelou. A sua opinião não diverge muito da de Neuza Inez Fell, de Fazenda Vilanova, que aos 58 anos mostrou muita disposição para acordar cedo e se divertir no Rio Taquari. “Comecei a praticar SUP há três anos. Conheci o esporte na praia. Fiz depois disto aulas e hoje sempre que posso estou na água. Sempre fiz esportes, mas estas modalidades que envolvem água arejam a cabeça, e aqui ainda valorizam o nosso rio”, garante.

Texto: Ascom Estrela